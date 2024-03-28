Названо количество граждан, воспользовавшихся услугами "Азерпочт" в праздничные дни

БАКУ /Trend/ - В связи с праздником Новруз с 20 по 26 марта ООО "Азерпочт", работая по сменному графику, оказало услуги более 400 тысячам граждан.

Как сообщили в четверг Trend в "Азерпочт", количество граждан, пользующихся почтовыми, финансовыми и другими услугами в городе Баку, составило 28 714 человек, а в регионах - 369 730 человек.

"Кроме того, "Азерпочт", оказывающее услуги по перевозке ряду карго-компаний в стране, активно функционировало и в этой сфере. Так, по электронной коммерции было совершено около 20 тысяч операций. Следует также отметить, что более 70 процентов онлайн-заказов, доставляемых по стране, приходится на регионы. И это прямо пропорционально тому, что "Азерпочт" повысило качество обслуживания в регионах.

Общество с ограниченной ответственностью "Азерпочт" с обширной почтовой сетью наряду с традиционными почтовыми услугами предоставляет населению услуги по банковским счетам, электронным платежам, страхованию и другим нетрадиционным финансовым услугам, а также услуги электронного правительства и розничного бизнеса", - говорится в сообщении ООО.

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