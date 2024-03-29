Фонд тюркской культуры и наследия представил новый проект - "Turk Discovery" на YouTube

БАКУ /Trend/ - Фонд тюркской культуры и наследия представил новый проект - "Turk Discovery" на платформе YouTube.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на TurkicWorld.

По словам президента Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой, тюркские страны испокон веков имели много точек соприкосновения, что стало причиной возникновения схожих пластов культуры, обычаев и традиций.

"У нас общие корни, богатое наследие - эпосы, величайшие личности, обычаи, традиции, музыка, литература, и главное, что все это нашло место в сокровищнице мировой культуры. Тюркский след в Венгрии, скифо-сакское наследие Азербайджана, сокровища «Золотого человека» в Казахстане, подъем Османской империи в Турции, древнейшая культура городов Узбекистана, эпос «Манас» Кыргызстана, являющийся жемчужиной тюркской литературы, и многое другое. Наш долг – передать все это наше драгоценное наследие будущим поколениям. Людям необходима культура для их духовного обогащения, но также и культура нуждается в бережном отношении и защите. Новые поколения должны ее знать, впитывать, опираться на нее в своей деятельности", - сказала Раимкулова.

Она отметила, что Фонд тюркской культуры и наследия, миссия которого заключается в исследовании, изучении, сохранении богатого тюркского культурного наследия – молодая организация, которая была создана по инициативе Президента Азербайджана и при поддержке Президентов Казахстана, Кыргызстана и Турции, а в качестве страны-наблюдателя к организации присоединилась Венгрия.

По словам Раимкуловой, за период своей деятельности Фонд тюркской культуры и наследия реализовал множество различных проектов в области продвижения богатой истории, национально-духовных ценностей тюркских народов.

"Издаются книги, с участием видных ученых-исследователей проводятся конференции, "круглые столы", выставки, начаты работы по реставрации памятников культуры тюркского мира и т.д. Очередным проектом Фонда тюркской культуры и наследия является «Turk Discovery» на платформе YouTube, где будут транслироваться передачи, документальные фильмы о материально-культурном наследии, древних традициях, национальных ценностях тюркского мира. Реализация такого широкомасштабного проекта поможет донести информацию о богатых духовных ценностях тюркских народов до мировой аудитории. Это современный и эффективный подход, так как мы живем в динамично развивающемся мире. Хочу подчеркнуть, что наряду с YouTube, Фонд активно продвигает контент по популяризации материальных и духовных ценностей тюркских стран на таких онлайн-платформах, как TikTok, Instagram, Facebook и т.д. Уверена, что зрительская аудитория с большим интересом встретит проект «Turk Discovery». Руководителем и «лицом» проекта по приглашению Фонда выступила известный казахстанский журналист Майя Бекбаева. Команда Майи Бекбаевой уже много лет занимается производством документальных фильмов на историческую тематику", - сказала она.

Президент Фонда отметила, что первый выпуск проекта «Turk Discovery» – это документальный фильм «Новруз – возрождение древнего тюркского праздника» (его уже можно посмотреть на канале проекта «Turk Discovery» в YouTube по ссылке).

"Научным руководителем и соавтором сценария фильма является азербайджанский государственный и политический деятель, дипломат, ученый, представитель Совета старейшин Организации тюркских государств Гасан Гасанов. Съемочная группа посетила Узбекистан, Кыргызстан и Азербайджан. Большая часть съемок проходила в городе Баку, важных исторических местах Азербайджана. В фильме показаны уникальные, отличительные особенности празднования Наурыза (Новруз) в каждой тюркской стране. Цель проекта - способствовать дальнейшему укреплению солидарности между тюркскими народами. Команда проекта продолжает работать над созданием интересного и качественного контента. В настоящее время идет работа над документальным фильмом о произведении Махмуда Кашгари "Дивани Лугат ат-Тюрк", представляющем собой сборник тюркских диалектов. Следует отметить, что в 2024-2025 годах в рамках ЮНЕСКО отмечается 950-летие создания данного сборника", - добавила Раимкулова.

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