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Если Ниджат займет 5-6 место в турнире претендентов - это хороший результат - Фикрет Сидеифзаде (ФOTO/ВИДEO)

Общество Материалы 4 апреля 2024 10:01 (UTC +04:00)
Если Ниджат займет 5-6 место в турнире претендентов - это хороший результат - Фикрет Сидеифзаде (ФOTO/ВИДEO)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Если Ниджат займет 5-6 место в турнире претендентов - это хороший результат.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом в эфире очередного выпуска передачи "İdman Bizdə", выходящей на YouTube-канале "İdmanbiz TV" заявил международный мастер по шахматам, тренер сборной Азербайджана Фикрет Сидеифзаде.

Гость программы оценил шансы Ниджата Абасова, который примет участие в Турнире претендентов, который стартует сегодня в Канаде.

Он также прокомментировал сегодняшние проблемы в мире шахмат, а также нынешнее положение всемирно известных азербайджанских гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи:

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Если Ниджат займет 5-6 место в турнире претендентов - это хороший результат - Фикрет Сидеифзаде (ФOTO/ВИДEO)
Если Ниджат займет 5-6 место в турнире претендентов - это хороший результат - Фикрет Сидеифзаде (ФOTO/ВИДEO)
Если Ниджат займет 5-6 место в турнире претендентов - это хороший результат - Фикрет Сидеифзаде (ФOTO/ВИДEO)
Если Ниджат займет 5-6 место в турнире претендентов - это хороший результат - Фикрет Сидеифзаде (ФOTO/ВИДEO)
Если Ниджат займет 5-6 место в турнире претендентов - это хороший результат - Фикрет Сидеифзаде (ФOTO/ВИДEO)
Если Ниджат займет 5-6 место в турнире претендентов - это хороший результат - Фикрет Сидеифзаде (ФOTO/ВИДEO)
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