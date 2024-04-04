Если Ниджат займет 5-6 место в турнире претендентов - это хороший результат - Фикрет Сидеифзаде (ФOTO/ВИДEO)

БАКУ /Trend/ - Если Ниджат займет 5-6 место в турнире претендентов - это хороший результат.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом в эфире очередного выпуска передачи "İdman Bizdə", выходящей на YouTube-канале "İdmanbiz TV" заявил международный мастер по шахматам, тренер сборной Азербайджана Фикрет Сидеифзаде.

Гость программы оценил шансы Ниджата Абасова, который примет участие в Турнире претендентов, который стартует сегодня в Канаде.

Он также прокомментировал сегодняшние проблемы в мире шахмат, а также нынешнее положение всемирно известных азербайджанских гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи:

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