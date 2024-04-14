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Баку отменил авиарейсы в Тель-Авив

Общество Материалы 14 апреля 2024 02:41 (UTC +04:00)
Баку отменил авиарейсы в Тель-Авив

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Отменены авиарейсы из Баку в Тель-Авив.

Об этом сообщили Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Согласно информации, отменены два рейсы, которые были запланированы на 14 апреля в 09:05 и 18:40.

Отметим, что что 14 апреля Иран подтвердил, что начал операцию против Израиля и выпустил по Израилю десятки беспилотников и ракет.

Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.

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