В импортированной из России куриной продукции обнаружена сальмонелла

БАКУ /Trend/ - В замороженной куриной продукции, импортированной из России, была обнаружена сальмонелла.

Об этом Trend сообщили в среду в Азербайджанском агентстве по безопасности пищевых продуктов.

Было отмечено, что образцы замороженного куриного филе (общим весом 19,2 тонны) производства филиала "Невинномысский" ООО "Ставропольский бройлер", импортируемого ООО "Ladess Group" из Российской Федерации, были представлены в соответствующую лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности.

По результатам проведенных анализов в образцах были обнаружены бактерии сальмонеллы.

По данному факту принято решение о вывозе за пределы таможенной территории или уничтожении опасной продукции в соответствии с законодательством.

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