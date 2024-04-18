Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

На освобожденных территориях работают 2 детсада - Эшги Багиров

Общество Материалы 18 апреля 2024 14:06 (UTC +04:00)
На освобожденных территориях работают 2 детсада - Эшги Багиров

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана действуют два детских сада.

Об этом на отчетном брифинге сказал директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров, сообщает Trend.

Он отметил, что в этих детских садах обучаются 30 детей.

"Продолжается строительство 4 детсадов. На освобожденных территориях функционируют 5 школ, продолжается строительство 13 школ. Строительство 2 школ подходит к завершению, начнутся ремонтно-строительные работы в 6 школах", - сказал Э.Багиров.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости