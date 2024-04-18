На освобожденных территориях работают 2 детсада - Эшги Багиров

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана действуют два детских сада.

Об этом на отчетном брифинге сказал директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров, сообщает Trend.

Он отметил, что в этих детских садах обучаются 30 детей.

"Продолжается строительство 4 детсадов. На освобожденных территориях функционируют 5 школ, продолжается строительство 13 школ. Строительство 2 школ подходит к завершению, начнутся ремонтно-строительные работы в 6 школах", - сказал Э.Багиров.

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