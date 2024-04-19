БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в ряде мест отменяется требование разрешения на размещение рекламы.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О рекламе", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, в отношении индустриальных парков, промышленных кварталов и агропарков, созданных органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, щиты (надписи), общая площадь каждого из которых не превышает 20 квадратных метров, не будут считаться рекламными устройствами и рекламой, для размещения которой требуется разрешение.

После обсуждения проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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