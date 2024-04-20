БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Технический Университет стал публичным юридическим лицом.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление "О реорганизации и утверждении Устава Азербайджанского Технического университета".

Согласно постановлению, Азербайджанский технический университет реорганизован путем преобразования в Азербайджанский технический университет, имеющий статус публичного юридического лица при министерстве науки и образования, и утвержден "Устав Азербайджанского Технического университета".

Министерство науки и образования в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечит принятие необходимых мер для государственной регистрации Азербайджанского Технического университета в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

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