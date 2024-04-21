Кубок мира в Баку: первое место в упражнениях с мячом заняла Дарья Варфоломеев

БАКУ /Trend/ - Первое место на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с мячом заняла Дарья Варфоломеев, представляющая Германию, сообщает в воскресенье Trend. Результат гимнастки в данной программе составил 34.200 балла.

На второй позиции расположилась грация из Болгарии Ева Брезалиева, выступление которой судьи оценили на 33.800 балла, третье место с результатом 33.800 балла заняла Таисия Онофрийчук из Украины.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира.

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