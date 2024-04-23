БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается новая пошлина для импортеров и производителей табачных изделий.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос нашел свое отражение в поправке к закону "О государственной пошлине", которая была обсуждена на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, пошлина за предоставление субъектам предпринимательства, осуществляющим импорт и производство табачных изделий, выписки из Реестра субъектов предпринимательства, осуществляющих импорт и производство табачных изделий, составит 150 манатов.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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