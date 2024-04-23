Названа сумма средств, потраченных в 2024 году на освобожденные территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Из предусмотренных в Государственном бюджете Азербайджана на 2024 год 3 миллиардов 825 миллионов манатов на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий в отчетном периоде на основании представленных заказчиками документов по соответствующим проектам выделено 31,9 процента или 1 миллиард 220,7 миллиона манатов, что по сравнению с соответствующим периодом 2023 года больше на 58,6 миллиона манатов или 5 процентов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в информации министерства финансов Азербайджана.

Было отмечено, что из выделенных средств 1 миллиард 138,5 миллиона манатов направлено на строительство, реконструкцию проектов инфраструктурного назначения (885,3 миллиона манатов - на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, 212,3 миллиона манатов - на проектирование и строительство новых жилых комплексов, 34,1 миллиона манатов - на работы по мелиорации, 0,8 миллиона манатов на создание инфраструктуры твердых бытовых отходов, 0,4 миллиона манатов на осуществление кадастровых услуг и 5,6 миллиона манатов на реализацию других инфраструктурных проектов), 23,6 миллиона манатов на строительство, реконструкцию проектов социального назначения (на образовательные и медицинские мероприятия).

Помимо этого, 20,1 миллиона манатов на проектирование и строительство конгресс-центра и единого административного здания для общего пользования соответствующих государственных органов (учреждений) в городе Зангилан, 15 миллионов манатов были направлены на очистку территорий от мин, а также 23,5 миллиона манатов на другие мероприятия.

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