Возрождение культуры наполнено призывами к миру - Эльман Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - Возрождение культуры наполнено призывами к миру.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил постоянный представитель Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО, посол Эльман Абдуллаев во время выступления на панельной сессии "Обеспечение устойчивого мира для возрождения и сохранения культуры в постконфликтные периоды", проходящей в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога.

По его словам, важно консолидировать усилия по сохранению культурного наследия.

Э.Абдуллаев подчеркнул, что после войн культурному наследию бывает нанесен большой ущерб.

"Но надежда есть всегда. Восстановление культуры наполнено призывами к миру. Мы должны постоянно помнить, что межкультурный диалог важен для разрешения конфликтов. Необходимо возводить мосты между культурами, обсуждать пути сохранения культурного наследия в постконфликтный период и объединить усилия по поиску решений. Это также важный фактор в сохранении всемирного культурного наследия", - добавил он.

Напомним, что в Баку проходит второй день VI Всемирного форума межкультурного диалога.

Отметим, что в форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

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