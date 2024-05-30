В UNEC состоялась международная конференция студентов, посвященная зеленой экономике (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Русской экономической школе UNEC состоялась международная научно-практическая конференция студентов и молодых исследователей на тему «Зеленая экономика в условиях устойчивого развития: вызовы и ожидания».

Выступая на открытии международной конференции, собравшей на одной платформе более 200 молодых исследователей из шести стран, проректор по науке и инновациям Фариз Ахмедов рассказал о важности темы конференции. Он обратил внимание на то, что современная экономика стала актуальной сферой исследований, рассказал о проводимых в UNEC мероприятиях, связанных с COP-29, и об обязанностях молодежи в этом направлении.

Говоря о том, что на мероприятии помимо представителей науки и образования также были представлены представители частного и государственного секторов, директор Русской экономической школы, доцент Мансур Бархударов отметил, что на международной конференции пройдут обсуждения по актуальным вопросам зеленой экономики, стоящим перед Азербайджаном, в том числе и перед миром.

Затем в качестве спикеров директор Научно-исследовательского института экономических исследований UNEC профессор Ядулла Гасанлы и действительный член Российской академии наук профессор Бахрам Алиев рассказали о различных аспектах зеленой экономики, вопросах, требующих решения, а также места и роли образования в этих процессах.

Международная конференция продолжилась докладами студентов, магистров и докторантов из России, Турции, Казахстана, Белоруссии и Греции на 7 панельных сессиях. Интересные дискуссии на эту тему состоялись и на сессиях, которые модерировали престижные ученые UNEC, а также известные представители науки, связанной с зеленой экономикой.

По завершении конференции творческий клуб Русской экономической школы выступил с интересной концертной программой.