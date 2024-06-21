БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются наказания за организацию браков лиц младше 16 лет.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Уголовному кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, за организацию раннего брака лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, родителями этого лица или родителями другого лица, вступающего в ранний брак, либо лицами, несущими обязанности по их воспитанию, либо совершеннолетним, вступающим в ранний брак, предусмотрен штраф в размере от двух до трех тысяч манатов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Следует отметить, что ответственность за преступление, предусмотренное настоящей статьей, наступает в отношении совершеннолетнего лица, вступившего в ранний брак, если разница в возрасте между этим лицом и потерпевшим превышает пять лет.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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