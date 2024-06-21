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Создается комиссия для контроля за ремонтом фасадов исторических зданий Баку

Общество Материалы 21 июня 2024 12:40 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Баку создается специальная комиссия для изучения и контроля за состоянием текущих ремонтных работ на фасадах исторических зданий.

Об этом в пятницу Trend сообщили в пресс-службе Исполнительной власти (ИВ) города Баку.

Было отмечено, что состоялось очередное совещание с участием руководителей хозяйственных служб ИВ Баку. На совещании был обсужден ряд вопросов. Мониторинговые группы, действующие в Исполнительной власти города, регулярно проводят рейды по районам, выявляют имеющиеся недостатки и направляют их в соответствующие учреждения и местные органы власти для устранения.

Было подчеркнуто, что в целях дальнейшего улучшения чистоты на территории столицы руководству Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку рекомендовано совместно с руководителями районных ЖКХ обсудить эти вопросы, принять меры по устранению выявленных недостатков в кратчайшие сроки. Также было поручено провести общегородскую внутреннюю уборку в субботу.

На совещании было решено создать специальную комиссию для изучения и контроля за состоянием текущих ремонтных работ на фасадах исторических зданий в районах столицы, члены которой совместно с представителями соответствующих структур будут осуществлять мониторинг ремонтных работ.

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