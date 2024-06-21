В Нефтчале стартовали соревнования 8-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике

НЕФТЧАЛА /Trend/ - В Нефтчалинском Олимпийском спортивном комплексе стартовали соревнования 8-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике, сообщает в пятницу Trend.

В соревнованиях принимают участие более 30 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный клуб "Grasiya", Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайыте.

Соревнования проходят по взрастным категориям "пре-юниоры" (2010-2012 годов рождения), "юниоры" (2007-2009 г.р.) и "взрослые" (2006 г.р. и старше).

В соответствии с возрастными категориями, гимнасты выступают в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, трио и групп.

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