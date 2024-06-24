Поправка к закону значительно облегчит работу землевладельцев - депутат Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Внесение изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, касающихся строительства на землях сельскохозяйственного назначения, значительно облегчит работу землевладельцев.

Об этом сказал в понедельник Trend председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по аграрной политике Таир Рзаев.

Он отметил, что в настоящее время строительство на землях сельскохозяйственного назначения не допускается.

"Для этого землевладелец обязательно должен пройти несколько этапов и получить разрешение на строительство. Это также занимает много времени, а в некоторых случаях невозможно. Поэтому изменения позволят обеспечить развитие в аграрной сфере", - подчеркнул Т.Рзаев.

Отметим, что на основании предлагаемой поправки в кодекс предусматривается, что капитальные строения жилого назначения, предназначенные для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также в целях временного проживания работников (персонала), могут быть построены и установлены на участке площадью не менее 5 га и на не более одном проценте земельных участков сельскохозяйственного назначения (за исключением летних и зимних пастбищ, полей общего пользования), расположенных в пределах единой границы.

Изменения были одобрены Милли Меджлисом в первом чтении.

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