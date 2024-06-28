В Азербайджане паралимпийцам будут присваиваться индивидуальные стипендии, госнаграды и почетные звания

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширяется круг спортсменов, получающих индивидуальные стипендии, государственные награды и почетные звания.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в поправке к закону "О физической культуре и спорте", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В соответствии с изменениями в эту категорию также включаются спортсмены-паралимпийцы. Так, в тексте статьи 59 закона (за большие заслуги в области физической культуры и спорта и достигнутые высокие достижения гражданам Азербайджанской Республики в установленном законодательством порядке могут быть присуждены специальные олимпийские стипендии, индивидуальные стипендии, государственные награды и почетные звания) после слова "олимпийский" предлагается добавить слова "и паралимпийский".

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!