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Назначены дополнительные ж/д рейсы из Баку в Агстафу

Общество Материалы 3 июля 2024 16:16 (UTC +04:00)
Назначены дополнительные ж/д рейсы из Баку в Агстафу
Фото: ADY

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения пассажирского спроса ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначает дополнительные поезда по маршруту Баку-Агстафа-Баку в выходные дни.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на АЖД.

Было также отмечено, что поезда Баку-Агстафа-Баку ежедневно ходят в обоих направлениях утром и вечером.

"График движения и информацию о билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте АЖД (www.ady.az), в приложении "ADY Mobile" (www.ady.az/app) или по номеру 1822 в контакт-центре АЖД, который работает круглосуточно 7 дней в неделю", - говорится в сообщении АЖД.

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