Назначены дополнительные ж/д рейсы из Баку в Агстафу

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения пассажирского спроса ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначает дополнительные поезда по маршруту Баку-Агстафа-Баку в выходные дни.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на АЖД.

Было также отмечено, что поезда Баку-Агстафа-Баку ежедневно ходят в обоих направлениях утром и вечером.

"График движения и информацию о билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте АЖД (www.ady.az), в приложении "ADY Mobile" (www.ady.az/app) или по номеру 1822 в контакт-центре АЖД, который работает круглосуточно 7 дней в неделю", - говорится в сообщении АЖД.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!