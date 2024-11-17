В Баку прошла панельная дискуссия на тему «Нейроразнообразие на рабочем месте» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 ноября в Баку состоялось мероприятие на тему «Нейроразнообразие на рабочем месте».

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, в мероприятии приняли участие министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, главный исполнительный директор Фонда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Анил Сони, главный директор по устойчивому развитию «NEQSOL Holding» Кадри Озен и другие официальные лица.

В ходе панельной дискуссии состоялся широкий обмен мнениями относительно применения инклюзивных практик для поддержки нейроотличных людей, методов работы и проблем в этой области, практических шагов по созданию благоприятной рабочей среды этим лицам и др.

Было отмечено, что нейроразнообразие охватывает широкий спектр неврологических расстройств, включая нарушения обучения и общения. Выступившие отметили важность поддержки нейроразнообразия на рабочем месте. Учитывая, что нейроотличные люди видят мир и взаимодействуют с ним особым образом, то они могут столкнутся с проблемами на рабочем месте, которые могут повлиять как на их индивидуальное благополучие, так и на профессиональный рост. В связи с этим, важно создать для них сенсорно-дружественное рабочее пространство и зоны отдыха.