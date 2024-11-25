В Азербайджанском железнодорожном музее прошла встреча с волонтерами COP29 и АЖД (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском железнодорожном музее состоялась встреча с волонтерами COP29 и АЖД, работавшими в дни 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на АЖД.

На встрече с участием руководства АЖД было отмечено, что Азербайджан успешно провел еще одно мероприятие мирового значения и в этом также есть вклад волонтеров.

Было отмечено, что в дни COP29 поездами было перевезено в общей сложности более 10 тысяч аккредитованных на конференции пассажиров. Станция "Кёроглу" была наиболее часто используемой пассажирами.

Азербайджанский железнодорожный музей, где проводилось мероприятие, в период конференции также работал в усиленном режиме. Музей посетили граждане таких стран, как Китай, Германия, Швейцария, Великобритания, Бразилия, Ирландия, прибывшие в Баку для участия в COP29.

На мероприятии от имени АЖД волонтерам были вручены памятные подарки и благодарственные письма.

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