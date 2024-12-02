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Создана база данных архивных документов, принадлежащих западным азербайджанцам - Фуад Гусейнов

Общество Материалы 2 декабря 2024 15:29 (UTC +04:00)
Создана база данных архивных документов, принадлежащих западным азербайджанцам - Фуад Гусейнов

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Создан архив для сбора персональных анкетных данных депортированных из Западного Азербайджана и соответствующих документов.

Об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов, сообщает Trend.

Он отметил, что созданной в то же время специальной комиссией совместно с министерством юстиции и другими структурами продолжена работа по сбору архивных документов, принадлежащих западным азербайджанцам, и сформирована соответствующая информационная база.

"Надеюсь, что в результате политики нашего государства концепция возвращения в Западный Азербайджан будет успешно реализована", - сказал Ф.Гусейнов.

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