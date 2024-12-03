В "Молодежной столице исламского мира" - городе Шуша прошел Форум молодых ученых исламских стран (ФОТО)

ШУША /Trend/ - В "Молодежной столице исламского мира" - городе Шуша прошел Форум молодых ученых исламских стран.
Как передает во вторник Trend, мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана.
Здесь были обсуждены вопросы исламской культуры и цивилизации, устойчивого развития, технологических инноваций и зеленого будущего, искусственного интеллекта, пятой промышленной революции, важной роли исламской науки и образования.
Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Дильгам Тагиев отметил, что Исламский мир имеет богатое наследие.
Он подчеркнул, что ученые этих стран внесли большой вклад в мировую науку.
Д.Тагиев сообщил, что из более чем 320 тысяч студентов, обучающихся в настоящее время в 51 вузе Азербайджана, 96 процентов – молодые люди.
Начальник отдела по работе с молодежью министерства молодежи и спорта Рамиль Джаббаров выразил уверенность в том, что молодежь из исламского мира объединится и добьется успехов в области науки и образования.
Он отметил, что благодаря этому мероприятию сотрудничество между исламскими странами будет интенсивно развиваться.
В программе "Творческий марафон", организованной министерством культуры, талантливая и творческая молодежь из стран-членов Организации исламского сотрудничества подготовила различные работы в четырех областях – анимация, кино, мода, дизайн.
Церемония закрытия "Молодежной столицы" исламского мира пройдет 4 декабря в Шуше.
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