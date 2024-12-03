В "Молодежной столице исламского мира" - городе Шуша прошел Форум молодых ученых исламских стран (ФОТО)

ШУША /Trend/ - В "Молодежной столице исламского мира" - городе Шуша прошел Форум молодых ученых исламских стран.

Как передает во вторник Trend, мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана.

Здесь были обсуждены вопросы исламской культуры и цивилизации, устойчивого развития, технологических инноваций и зеленого будущего, искусственного интеллекта, пятой промышленной революции, важной роли исламской науки и образования.

Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Дильгам Тагиев отметил, что Исламский мир имеет богатое наследие.

Он подчеркнул, что ученые этих стран внесли большой вклад в мировую науку.

Д.Тагиев сообщил, что из более чем 320 тысяч студентов, обучающихся в настоящее время в 51 вузе Азербайджана, 96 процентов – молодые люди.

Начальник отдела по работе с молодежью министерства молодежи и спорта Рамиль Джаббаров выразил уверенность в том, что молодежь из исламского мира объединится и добьется успехов в области науки и образования.

Он отметил, что благодаря этому мероприятию сотрудничество между исламскими странами будет интенсивно развиваться.

В программе "Творческий марафон", организованной министерством культуры, талантливая и творческая молодежь из стран-членов Организации исламского сотрудничества подготовила различные работы в четырех областях – анимация, кино, мода, дизайн.

Церемония закрытия "Молодежной столицы" исламского мира пройдет 4 декабря в Шуше.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!