В Азербайджане увеличилось число женщин среди религиозных деятелей - Айнур Софиева

БАКУ /Trend/ - За последние 10 лет в Азербайджане увеличилось число женщин среди религиозных деятелей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Айнур Софиева на Форуме религиозных деятелей Азербайджана на тему "Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы", проходящем 23 декабря в Баку.

Она отметила, что это очень важный фактор.

"Сейчас число женщин среди религиозных деятелей составляет 52 человека. Работа для увеличения числа женщин в этой сфере будет продолжена.

Образование и просвещение будут играть важную роль в этом направлении", - добавила А.Софиева.

Отметим, что 23 декабря в Баку проходит Форум религиозных деятелей Азербайджана на тему "Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы", организованный Государственным комитетом по работе с религиозными структурами Азербайджана.

В Форуме принимают участие более 100 религиозных деятелей, представители соответствующих государственных структур, различных конфессий, действующих в Азербайджане, а также преподаватели религиозных учебных заведений, ученые-теологи и специалисты.

Форум направлен на повышение осведомленности общества о религиозных угрозах, повышения роли религиозных деятелей в процессе религиозного просвещения, а также изучения мнений и предложений о деятельности религиозных общин и деятелей, о трудностях, с которыми они сталкиваются.

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