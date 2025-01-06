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В декабре прошлого года из незаконного оборота было изъято более 246 кг наркотических средств - ГПС Азербайджана

Общество Материалы 6 января 2025 12:02 (UTC +04:00)
В декабре прошлого года из незаконного оборота было изъято более 246 кг наркотических средств - ГПС Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В декабре 2024 года в результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств было обнаружено и изъято из незаконного оборота 246 килограммов 496 граммов наркотических средств и 833 таблетки, которые считаются сильнодействующими наркотическими средствами.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в обзоре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана за декабрь 2024 года.

Отмечается, что в результате мероприятий борьбы с контрабандной деятельностью была выявлена и изъята контрабанда на общую сумму 2 миллиона 200 тысяч 92 маната, в том числе лекарственные средства, спиртные напитки, табачные изделия, патроны к пистолету марки Canik 55.

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