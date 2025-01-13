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Состоялось расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 13 января 2025 19:31 (UTC +04:00)
Состоялось расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры Азербайджана (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 13 января под руководством генерального прокурора Азербайджанской Республики, государственного советника юстиции I класса Кямрана Алиева в видеоформате с участием сотрудников прокуратур Нахчыванской АР, города Нахчывана и других районных прокуратур было проведено расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению проведенных в 2024 году работ и предстоящих задач.

Об этом Trend сообщили в Генеральной прокуратуре.

На заседании выступил с докладом прокурор Нахчыванской АР Санан Пашаев, сообщив о проведенной работе по направлениям деятельности и статистических показателях.

Были подробны обсуждены проделанная работа и достигнутые успехи в выполнении поставленных задач, а также допущенные недочеты. Подводя итоги заседания коллегии, Кямран Алиев пожелал успехов в дальнейшей деятельности, дал необходимые поручения по совершенствованию работы, устранению недостатков, допущенных в отчетном периоде. Также было отмечено, что 2025 год в Азербайджанской Республике объявлен "Годом Конституции и суверенитета" на основании распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 28 декабря 2024 года.

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Состоялось расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры Азербайджана (ФОТО)
Состоялось расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры Азербайджана (ФОТО)
Состоялось расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры Азербайджана (ФОТО)
Состоялось расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры Азербайджана (ФОТО)
Состоялось расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры Азербайджана (ФОТО)
Состоялось расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры Азербайджана (ФОТО)
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