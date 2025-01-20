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Коллектив министерства энергетики Азербайджана посетил Аллею шехидов (ФОТО)

Общество Материалы 20 января 2025 16:25 (UTC +04:00)
Коллектив министерства энергетики Азербайджана посетил Аллею шехидов (ФОТО)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Коллектив министерства энергетики посетил Аллею шехидов.

Об этом Trend сообщили в министерстве.

Прибывшие на Аллею шехидов руководство и коллектив министерства энергетики посетили могилы шехидов 20 Января и сыновей Отчизны, отдавших свои жизни за независимость и свободу Азербайджана, и почтили их светлую память.

На могилы шехидов были возложены цветы.

Отметим, что сегодня исполняется 35-я годовщина трагедии 20 Января.

Ввод 20 января 1990 года боевых частей советской армии против широких народных масс, вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить свой решительный протест против агрессорских действий Армении, выдвинувшей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительства ей руководства СССР, привел к невиданной трагедии в Азербайджане.

В те трагические дни отважные сыны Отечества, для которых свобода, честь и достоинство своей страны и народа были превыше всего, отдали свои жизни, взойдя на вершину шехидства.

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Коллектив министерства энергетики Азербайджана посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Коллектив министерства энергетики Азербайджана посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Коллектив министерства энергетики Азербайджана посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Коллектив министерства энергетики Азербайджана посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Коллектив министерства энергетики Азербайджана посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Коллектив министерства энергетики Азербайджана посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Коллектив министерства энергетики Азербайджана посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Коллектив министерства энергетики Азербайджана посетил Аллею шехидов (ФОТО)
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