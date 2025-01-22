Началась продажа билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

БАКУ /Trend/ - Стартовала продажа билетов на Гран-При Азербайджана "Формулы-1", который пройдет в этом году в Баку.

Как сообщили в среду Trend в Операционной компании "Бакинское городское кольцо" (Baku City Circuit), билеты на самую захватывающую городскую гонку сезона можно приобрести на официальном сайте www.azerbaijangp.com.

"Также билеты со скидкой в 20 процентов можно приобрести через мобильное приложение Baku City Circuit. Это предложение будет в силе до 5 февраля. Операционная компания "Бакинское городское кольцо" предлагает зрителям четырехдневные билеты. Как и каждый год, наряду с трехдневными билетами на трибуны, владельцы билетов получают возможность совершить прогулку по пит-зоне, чтобы увидеть поближе любимые команды Формулы-1, пилотов и гаражи болидов. Отметим, что в прошлом году количество зрителей, побывавших в пит-зоне, стало рекордным. Информация о развлекательных программах, которые будут проходить в течение гоночной недели, будет регулярно представляться болельщикам.

В прошлогодние бакинские гоночные уик-энды количество болельщиков достигло самого высокого уровня за последние 8 лет - 76 тысяч человек. "Формула-1", отмечающая свой 75-летний юбилей, в этом году запомнится зрителям своей грандиозностью. Гран-при Азербайджана вновь привлечет внимание любителей автоспорта во всем мире к столице Азербайджана. Отметим, что Гран-при, который в девятый раз пройдет в Баку, состоится с 19 по 21 сентября. Это будет 17-й Гран-при сезона", - говорится в сообщении Операционной компании.

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