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В Генпрокуратуре Азербайджана произведены новые назначения (ФОТО)

Общество Материалы 20 февраля 2025 15:57 (UTC +04:00)
В Генпрокуратуре Азербайджана произведены новые назначения (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Назначен новый сотрудник пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

Отмечается, что согласно соответствующему приказу Генерального прокурора Кямрана Алиева, Суад Гахраманова назначена прокурором пресс-службы.

"Отметим, что Суад Гахраманова была принята на службу в органы прокуратуры по конкурсу в 2021 году, до этого назначения работала помощником прокурора Хатаинского района города Баку.

Другим соответствующим приказом прокурор пресс-службы Генпрокуратуры Пярвин Багирова назначена прокурором Управления по защите государственного обвинения Генпрокуратуры.

Принимаемые в органах прокуратуры меры по укомплектованию прокуратуры молодыми, обладающими высокими теоретическими знаниями и профессиональной подготовкой кадрами с учетом гендерного равенства будут продолжены и в дальнейшем", - говорится в информации ведомства.

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