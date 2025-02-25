В Баку завершены подготовительные работы к 33-й годовщине Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - В Баку завершены подготовительные работы к памятным мероприятиям, посвященным годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом во вторник сообщил Trend заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов.

Он отметил, что в связи с 33-й годовщиной Ходжалинской трагедии подготовительные работы, проводимые в парке на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе столицы, где находится памятник "Крик матери", начались в начале февраля.

"В парке и его окрестностях были проведены работы по облицовке поврежденных участков облицовочным камнем, покраске скамеек, восстановлению освещения и ремонту навесов.

Очищены фасады зданий, расположенных вдоль проспекта Ходжалы, вымыты тротуары. На улицах и дорогах, прилегающих к парку Ходжалы, высажены цветы и декоративные кусты", - добавил П.Иманов.

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