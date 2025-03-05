Для абитуриентов период вступительных экзаменов является этапом проверки психологической устойчивости - психотерапевт

БАКУ /Trend/ - Для абитуриентов период вступительных экзаменов - это не только проверка академических знаний, но и этап, на котором проверяется психологическая устойчивость.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, об этом сказал клинический психолог Клинической психиатрической больницы №2 минздрава, психотерапевт Ровшан Наджафов во время прямого эфира на официальной странице министерства в Instagram.

"В этот период ожидания родителями высоких академических результатов от своих детей и, в связи с этим, оказываемое ими давление снижают уверенность молодых людей в себе, подрывают их эмоциональную устойчивость и препятствуют их долгосрочным академическим успехам", - отметил он.

По его словам, постоянная критика и сравнение с другими ослабляют уверенность детей в себе.

"Молодые люди, растущие в таких обстоятельствах, начинают измерять свою ценность исключительно академическими успехами. Это может привести к депрессивным мыслям, социальной изоляции и даже усилению самокритики. Оценка детей не только на основе полученных ими баллов, но и на основе их знаний и навыков обеспечивает более здоровое психологическое развитие. Самым важным для родителей является учет индивидуальных способностей и потенциала своих детей. Вместо фразы "Я жду от тебя наилучшего результата" лучше сказать "Если ты сделаешь все возможное, то этого будет достаточно", которое поможет молодому человеку чувствовать себя увереннее и сохранять внутреннюю мотивацию. В то же время, помимо успеваемости, важными факторами успешного будущего являются также жизненные навыки и развитие личности", - сказал психолог.

Р. Наджафов подчеркнул, что экзамен – это всего лишь одна из возможностей в жизни, и ни один результат не определяет полностью будущее человека.

"Самое главное - это помочь молодым людям обрести уверенность, мотивацию и эмоциональную устойчивость. Правильная моральная и психологическая поддержка являются самой прочной основой как для академического, так и для личностного развития",- добавил он.

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