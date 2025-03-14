В 2024 г. на участке границы с Арменией создана пограничная инфраструктура - отчет Кабмина Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2024 году на 202,5-километровом участке условной границы (Зангиланский, Губадлинский районы и частично Лачинский район) Азербайджанской Республики с Республикой Армения была создана необходимая пограничная инфраструктура и укреплены оборонительные позиции.

Об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2024 году, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает Trend.

Также в 2024 году продолжились работы по демаркации на государственной границе с Россией, определены места прохождения государственной границы на высокогорных территориях, в 6 точках установлен новый пограничный знак, в 2 точках восстановлен пограничный знак, определены места установки пограничного знака в 9 точках.

В отчете отмечается, что в результате проведенных работ по демаркации общее количество пограничных знаков, установленных вдоль азербайджано-российской государственной границы, доведено до 193 (146 основных, 47 вспомогательных).

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