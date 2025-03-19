В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В список для переезда бывших вынужденных переселенцев в село Гасанриз Агдеринского района внесены имена 360 человек. Процесс будет продолжаться поэтапно до конца месяца.

Об этом сказала журналистам начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы, сообщает Trend.

По ее словам, в Гасанризе отремонтированы 92 дома, 50 семей уже переселились.

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