Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)

Общество Материалы 19 марта 2025 16:04 (UTC +04:00)
В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В список для переезда бывших вынужденных переселенцев в село Гасанриз Агдеринского района внесены имена 360 человек. Процесс будет продолжаться поэтапно до конца месяца.

Об этом сказала журналистам начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы, сообщает Trend.

По ее словам, в Гасанризе отремонтированы 92 дома, 50 семей уже переселились.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)
В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)
В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)
В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)
В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)
В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)
В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)
В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)
В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)
В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)
В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)
В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)
В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)
В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)
В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)
В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)
В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)
В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)
В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)
В список для переезда в село Гасанриз включены имена 360 человек (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости