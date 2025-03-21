Названо количество пассажиров, перевезенных за два дня через Бакинский международный автовокзал

БАКУ /Trend/ - За два дня через Бакинский международный автовокзал было перевезено до 28 тысяч пассажиров.

Об этом Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Было отмечено, что все автовокзалы и автостанции страны с 19 марта работают в усиленном режиме.

"В течение двух дней усиленного режима фиксируются рекордные показатели. Из Бакинского международного автовокзального комплекса 760 рейсами по различным направлениям было перевезено 27 832 пассажира.

Во второй день режима из автовокзала было выполнено 374 рейса, 13 824 пассажира были удобно и безопасно доставлены в пункты назначения.

Для удовлетворения спроса пассажиров по сравнению с обычными днями было выполнено дополнительно 135 рейсов.

48% пассажиров купили билеты онлайн через портал biletim.az", - отметили в агентстве.

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