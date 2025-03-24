Пресечена попытка переправить наркотики из Ирана в Азербайджан посредством БПЛА (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Задержаны лица, которые пытались переправить наркотические средства на территорию Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Согласно информации, 21 марта пограничным нарядом на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" Погранвойск Государственной пограничной службы вблизи линии границы был зафиксирован звук беспилотного летательного аппарата (БПЛА), а несколько позже замечены 2 неизвестных, двигавшихся на автомобиле.

В результате проведенных оперативных мероприятий были задержаны жители поселка Сарай Абшеронского района Гурбанов Ильгар Нухбала оглу, 2000 года рождения, и Магеррамов Немат Моллага оглу, 1985 года рождения.

При осмотре транспортного средства было обнаружено и изъято 6 килограммов 354 грамма марихуаны.

В ходе предварительного допроса задержанные признались, что их целью было забрать наркотики, сброшенные БПЛА, отправленного с территории Исламской Республики Иран.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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