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За короткий срок Бакинская инициативная группа установила тесное сотрудничество с семью колониальными территориями - Аббас Аббасов

Общество Материалы 29 марта 2025 10:56 (UTC +04:00)
За короткий срок Бакинская инициативная группа установила тесное сотрудничество с семью колониальными территориями - Аббас Аббасов

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Бакинская инициативная группа установила тесное сотрудничество с семью колониальными территориями за очень короткий период времени - всего за 4 месяца 2023 года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов во время выступления на международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение национально-религиозной идентичности".

"Сегодня уже насчитывается 15 территорий, с которыми мы сотрудничаем. Мы хотим, чтобы эти территории были освобождены от колониального рабства и стали независимыми государствами. Думаю, что я и команда Бакинской инициативной группы увидим это в ближайшем будущем. Уверен, что все эти территории, подвергшиеся колониализму, станут независимыми. Три из них - Кения, Мали, Нигер - уже обрели независимость. Однако с сожалением хочу отметить, что неоколониализм продолжает существовать и практикуется французским правительством",- добавил А.Аббасов.

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