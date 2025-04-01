Необходимо предпринять шаги в ответ на провокационный фильм против Азербайджана на Deutsche Welle – Турал Гянджалиев

БАКУ /Trend/ - Необходимо предпринять соответствующие шаги в ответ на показанный на германском государственном телевидении Deutsche Welle провокационный фильм против Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Турал Гянджалиев, выступая сегодня на пленарном заседании парламента.

"Ранее в социальных сетях президента Германии был опубликован пост, который впоследствии удалили с извинениями, сославшись на техническую ошибку. Это демонстрирует силу Азербайджана, его народа и лидера",- отметил он.

По его словам, Азербайджан, как суверенная страна, чутко относится к подобным вопросам.

"Вопросы суверенитета и территориальной целостности имеют для нас особую значимость", - подчеркнул депутат.

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