В Канаде начал действовать еще один класс азербайджанского языка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При католической школе региона Йорк, расположенной в городе Аврора канадской провинции Онтарио, начал действовать класс азербайджанского языка.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что особую роль в создании класса сыграли родители азербайджанских учеников и координаторы по международным языкам школы "Father Bressani Catholic High School". В результате этой инициативы азербайджанскому языку в школе, где преподаются международные языки, так же было выделено место в учебной программе.

Открытие классов азербайджанского языка за рубежом является важным событием с точки зрения сохранения нашей культуры и национальной идентичности, а также передачи этих ценностей будущим поколениям.

Занятия проводятся каждую субботу с 09:30 до 12:00 в католической средней школе отца Брессани (Father Bressani Catholic High School) по адресу: 250 Ansley Grove Rd, Woodbridge, ON L4L 3W4. Занятия ведут учитель по драматическому искусству и азербайджанскому языку Школы выходного дня "Мой Азербайджан" Севиндж Гулиева, имеющая многолетний педагогический опыт, а также помощник учителя Лалин Гасанова.

Отметим, что наши соотечественники, проживающие в Вогене и его окрестностях, связавшись по номеру телефона +1 416 827 6743, тоже могут записаться на уроки азербайджанского языка, воспользовавшись этой возможностью.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!