Министр здравоохранения Азербайджана подписал приказ о проведении "Недели иммунизации"

БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подписал приказ о проведении с 27-го апреля по 3-е мая "Недели иммунизации" во всех городах и районах Республики.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, приказ направлен на организацию на высоком уровне в стране "Недели иммунизации", которая проводится в Европейском регионе с 2006 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Согласно документу, руководителям всех медицинских управлений и учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлинические услуги детскому населению во всех городах и районах Азербайджана, независимо от их организационно-правовой формы, поручено провести "Неделю иммунизации".

В документе также отражен такой важный вопрос, как привлечение в течение "Недели иммунизации" к вакцинации детей, которые по какой-либо причине исключены из иммунизации. Помимо этого, предусмотрено оказание методической помощи по организации иммунопрофилактики медицинским учреждениям, осуществляющим вакцинацию детей, а также проведение просветительской работы среди населения.

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