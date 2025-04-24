В Азербайджанской армии состоялось первенство по военизированному кроссу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год, в учебном центре "Гарахейбат" Азербайджанской армии состоялось первенство по военизированному кроссу среди военнослужащих.

Об этом Trend сообщили в Минобороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов. Затем личному составу были разъяснены условия соревнований.

Согласно плану, были проведены соревнования по бегу на 3000 метров, стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов.

Участники спортивных состязаний, направленных на повышение уровня боевой подготовки военнослужащих, продемонстрировали высокий профессионализм и успешно выполнили все поставленные задачи.

По итогам состязаний отличившиеся военнослужащие и команды были награждены кубками, почетными грамотами и дипломами.

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