Во время Бакинского шопинг-фестиваля банки будут работать в усиленном режиме

14 октября 2017 18:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 15 октября по рекомендации Палаты надзора над финансовыми рынками 58 филиалов и отделений 24 банков будут работать в усиленном режиме в связи с проведением Бакинского шопинг-фестиваля, говорится в сообщении Палаты, распространенном в субботу.

Во время фестиваля семь филиалов и отделений банков будут работать круглосуточно все дни, остальные будут работать в усиленном режиме, включая субботу и воскресенье.

В связи с фестивалем также будет функционировать специальная мониторинговая группа Палаты. В дни фестиваля граждане и гости Азербайджана смогут обращаться в Палату в связи с какими-либо проблемами.

Контактное лицо: Вюсал Гасанов, email: vüsal.hasanov@fimsa.az Тел: (+994) 12 493 50-58 (daxili 429), mob: (+994) 55 294 00 05.

Список филиалов и отделений банков, работающих в усиленном режиме и проводящих операции по обмену валюты, размещен на официальном сайте Палаты надзора над финансовыми рынками.

Очередной Бакинский шопинг-фестиваль, нацеленный на превращение Баку в региональный центр торговли, пройдет с 15 октября по 15 ноября текущего года.

Во время фестиваля покупатели в более, чем 400 магазинах Баку смогут приобрести одежду, электронику, бытовую технику, мебель, парфюмерию и косметику, а также другие товары от ведущих мировых брендов в рамках специальных кампаний и со скидками. К тому же к приобретаемым на фестивале товарам будет применена система “Tax Free”.

Вместе с тем, во время фестиваля предусмотрено проведение интерактивных игр, показов мод и других мероприятий развлекательного характера.

Граждане Азербайджана и зарубежные гости, сделавшие покупки на сумму более 100 манатов в магазинах, отмеченных стикерами “Baku Shopping Festival - Tax Free”, получают возможность вернуть определенную часть налога на добавленную стоимость (НДС) от потраченной суммы. Возврат НДС возможен только в магазинах, отмеченных данными стикерами. Магазины без стикера “Baku Shopping Festival - Tax Free” не являются участниками системы Tax Free. Определенная часть суммы НДС может быть возвращена как наличными, так и переводом на карту/банковский счёт.

В фестивале участвуют все магазины, рестораны и другие объекты, которые расположены в Баку и имеют логотип Бакинского шопинг-фестиваля.

Отметим, что проведением Бакинского шопинг-фестиваля занимается Бюро конгрессов Азербайджана при министерстве культуры и туризма Азербайджана. Впервые Бакинский шопинг-фестиваль прошел с 10 апреля по 10 мая 2017 года.

Бакинский шопинг-фестиваль стимулирует увеличение оборота продаж, предоставляя выгодные условия шопинга и возможности развлекательного характера не только туристам, но и местным потребителям.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
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