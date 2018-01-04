В Узбекистане появится Национальное антидопинговое агентство

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане в соответствии с постановлением президента страны будет создано Национальное антидопинговое агентство.

На агентство возложена задача по внедрению и применению в республике специализированной программы антидопингового администрирования и менеджмента Всемирного антидопингового агентства (ADAMS).

"Посредством применения этой программы будет создана возможность эффективной организации деятельности Агентства и антидопинговой системы, а также использования оперативной информации всемирной базы данных, формирования точных сведений о прохождении спортсменами Узбекистана допинг-тестирования в соревновательный и внесоревновательный периоды", - сообщила пресс-служба президента.

В частности, можно будет создать качественную антидопинговую систему и механизмы по предоставлению точных рекомендаций спортсменам Узбекистана касательно неприменения запрещённых препаратов и употребления препаратов в целях терапевтического использования.

Постановлением также предусмотрено создание отдела спортивной психологии на базе Национальной антидопинговой службы Республиканского научно-практического центра спортивной медицины при Национальном олимпийском комитете Республики Узбекистан.

Отдельное внимание уделяется необходимости осуществления Агентством мер по укреплению и развитию отношений с международными организациями, выполнению программ и проектов Всемирного антидопингового агентства, информированию спортивного сообщества о негативных последствиях применения допинга.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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