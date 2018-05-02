В Азербайджане пройдет перепись населения

2 мая 2018 17:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году в Азербайджане пройдет перепись населения.

Об этом глава аппарата Государственного комитета по статистике Джаббар Мусаев сказал, выступая на седьмой сессии Статистической комиссии Организации исламского сотрудничества (ОИС) в столице Турции Анкаре, говорится в сообщении комитета, распространенном в среду.

В ходе сессии будут обсуждаться вопросы, связанные с работой по проведению переписей населения и жилищного фонда 2020 года, усилением деятельности по производству и распространению официальной статистики по демографии и миграции, включая информацию о регистрации граждан, национальными приоритетами, в сфере подготовки информации по показателям целей устойчивого развития, формированием нового стратегического взгляда Статистической комиссии ОИС, работой 62-го Всемирного статистического конгресса Международного института статистики.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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