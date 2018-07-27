Шахин Мустафаев пригласил предпринимателей к реализации проектов в Джоджуг Марджанлы(ФОТО)

27 июля 2018 21:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совместные проекты, осуществляемые в селе Джоджуг Марджанлы, являются еще одним свидетельством азербайджано-турецкой дружбы.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, выступая на мероприятии, посвященном созданию в селе тепличного и пчеловодческого хозяйств.

Сегодня эти хозяйства были переданы в пользование жителей Джоджуг Марджанлы.

Шахин Мустафаев подчеркнул, что благодаря достойному ответу азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на провокации врага и освобождению высоты Лелетепе в результате успешной военной контроперации в апреле 2016 года созданы благоприятные условия для восстановления жизни в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. Он отметил, что Азербайджан способен провести строительную и созидательную работу на всех своих землях, которые будут освобождены от оккупации. Наглядным свидетельством этого является возвращение спустя 24 года жизни в Джоджуг Марджанлы в прежнее русло после стремительного проведения восстановительных работ. Шахин Мустафаев проинформировал о проводимой в стране под руководством Президента Ильхама Алиева работе по развитию ненефтяного сектора и диверсификации экономики, постоянному улучшению бизнес-среды и ускорению развития предпринимательства, подчеркнув, что совместные проекты, осуществляемые в селе Джоджуг Марджанлы, являются еще одним свидетельством азербайджано-турецкой дружбы. Подчеркнув, что в Aзербайджане проявляются большое внимание и забота о развитии регионов, в частности приграничных районов, министр экономики отметил значение совместных проектов в социально-экономическом развитии Джоджуг Марджанлы и обеспечении занятости жителей села. Он сообщил, что продукция будет производиться здесь под брендом «Джоджуг Марджанлы». Министр экономики пригласил руководителей ассоциаций и предпринимателей к реализации проектов в селе.

Советник по экономике посольства Tурции в Aзербайджане Джан Мемдух Эрдем и программный координатор Бакинского представительства Агентства сотрудничества и координации Турции Адем Урфа подчеркнули успешное развитие турецко-азербайджанских связей, реализацию совместных проектов, отметили важное значение осуществляемых в Джоджуг Марджанлы совместных проектов для развития сельского хозяйства в регионе.

В селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района построены 15 теплиц туннельного типа с полиэтиленовым покрытием площадью 160 квадратных метров каждая. Теплицы оснащены системой капельного орошения, пользователям переданы семена, удобрения и пестициды, инструменты и оборудование для ухода за растениями. Наряду с этим, участникам проекта в течение трех месяцев будут оказываться обучающие и консультативные услуги по выращиванию овощей.

B рамках реализуемых совместно проектов в Джоджуг Марджанлы 15 семьям переданы 150 пчелиных семей по 10 пчелиных семей каждой. Каждое пчелиное хозяйство обеспечено 10 двухэтажными ульями с 20 рамочными ячейками, пчеловодческим оборудованием и материалами, лекарственными препаратами. В рамках первого этапа совместного проекта обеспечены работой свыше 30 жителей Джоджуг Марджанлы.

В Джоджуг Марджанлы продолжается реализация совместных проектов с Турцией. Так, здесь началась реализация еще одного проекта – строительство предприятия по производству сувениров. Завершение строительства предприятия запланировано до конца нынешнего года. Производимая здесь продукция будет выставляться на продажу под брендом «Джоджуг Марджанлы».

Наряду с этим, в рамках еще одного совместного проекта с Турцией в Джоджуг Марджанлы на первом этапе начались работы по созданию животноводческого комплекса на 150 голов породистого скота. В совместном проекте будет использован опыт турецких специалистов.

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