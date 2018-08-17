Ряд управлений Госкомтаможни Азербайджана будет работать в праздничный день

БАКУ /Trend/ - Ряд управлений Государственного таможенного комитета Азербайджана будет работать в праздничный день, сообщается в пятницу на сайте госкомитета.

В связи с праздником Гурбан 22 и 23 августа объявлены нерабочими днями, но несмотря на это Главное таможенное управление Баку, Главное таможенное управление Сумгайыта, Главное таможенное управление автотранспорта, Главное таможенное управление по акцизам и Энергетическое таможенное управление 23 августа будут работать в обычном режиме, будет осуществляться таможенное оформление товаров и транспортных средств на основе обращений бизнесменов, занимающихся экспортно-импортными операциями.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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