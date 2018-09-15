Исламский банк развития инвестировал около $1,2 млрд в экономику Азербайджана

15 сентября 2018 10:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с делегацией во главе с вице-президентом Исламского банка развития (ИБР) Замиром Игбалом, который находится с визитом в стране.

Как сообщили Trend в министерстве экономики, на встрече министр подчеркнул важность сотрудничества с Исламским банком развития и институтами, которые входят в группу ИБР, отметив, что поддержка банком частного сектора Азербайджана получила высокую оценку.

Было отмечено, что ИБР инвестировал более 1,2 миллиарда долларов в экономику Азербайджана в рамках более чем 40 проектов и эти проекты охватывают такие области, как сельское хозяйство, энергетика, транспорт, социальная сфера, водоснабжение, экология, торговля, частный сектор и т. д.

Отметив заинтересованность Азербайджана в развитии сотрудничества с Исламским банком развития, министр подчеркнул важность инвестирования банка в частный сектор Азербайджана, прямого финансирования предприятий, участия в акционерном капитале, а также расширения инвестиционного сотрудничества в приоритетных областях, таких как сельское хозяйство, промышленные парки и зоны, машины и оборудование, химическая промышленность, фармацевтика.

Игбал выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и сотрудничеством банка со страной. Игбал рассказал о Фонде науки, технологий и инноваций, уставной капитал которого составляет 500 миллионов долларов, отметив, что фонд поддерживает поощрение науки, технологий и инноваций в странах-членах банка и развитие стартапов, малого и среднего бизнеса.

Разделяя взгляды на возможность расширения отношений с Азербайджаном, Игбал подчеркнул, что организация будет продолжать активно участвовать в проектах в Азербайджане.

(Текст: Турал Туран)

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