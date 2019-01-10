Минсельхоз Азербайджана приступил к профилактическим мерам против «свиного гриппа» (ФОТО)

10 января 2019 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В свиноводческих хозяйствах Азербайджана начались лечебно-профилактические и эпизоотические меры для обеспечения эффективности профилактической дезинфекции и диагностического обследования против особо опасных заболеваний среди животных, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственную ветеринарную службу при министерстве сельского хозяйства.

Как говорится в сообщении, регулярно проводится ветеринарная проверка, осуществляются дезинфекционные работы, организуются встречи с владельцами хозяйств. Так, ветеринарное управление Огузского района проверило свиноводческое хозяйство, принадлежащее жителю города Огуза Георгию Тоскойнову. Была проведена вакцинация животных и продезинфицирована территория.

Ветеринары дали рекомендации владельцам хозяйств и жителям района в целом по соблюдению зоотехнических правил при кормлении и уходе за животными. В районе начались лечебно-профилактические и эпизоотические меры для обеспечения эффективности профилактической дезинфекции и диагностического обследования против особо опасных заболеваний среди животных.

Согласно информации, районные (городские) ветеринарные управления обеспечены ветеринарными препаратами, необходимыми принадлежностями и оборудованием. Биопрепараты, дезинфекционные, дезинсекционные и лекарственные препараты, приобретенные в этом году за государственный счет, доставляются в территориальные ветеринарные пункты для безвозмездного применения в местных животноводческих хозяйствах.

В настоящее время эпизоотическая ситуация в республике по особо опасным заболеваниям стабильная, и Государственная ветеринарная службы продолжает предпринимать меры для ее сохранения.

Напомним, что в Грузии от «свиного гриппа» (тип A-H1N1) скончались уже 14 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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