В Душанбе обсудили таджикско-киргизское торгово-экономическое сотрудничество

2 февраля 2019 10:10 (UTC+04:00)

Вопросы развития таджикско-киргизского торгово-экономического сотрудничества обсуждены накануне в городе Душанбе, передает Trend со ссылкой на Avesta.

Министр экономического развития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозода встретился с Чрезвычайным Полномочным послом Киргизской Республики в Республике Таджикистан Жанышом Рустенбековым.

Как сообщили в Минэкономразвития Р, в ходе встречи стороны обсудили торгово-экономические связи, в том числе развитие межгосударственной торговли.

Также обсуждены вопросы экспорта сельскохозяйственной продукции, эффективного использования транзитных маршрутов, создания совместных предприятий, расширения сотрудничества в области энергетики и другие важные вопросы.

В конце встречи стороны выразили готовность в развитии дальнейшего сотрудничества, сообщил источник.

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