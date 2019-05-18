Отвечают ли требования ЕС социально-экономическим интересам Азербайджана?

БАКУ /Trend/ - Переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС продолжаются.

Об этом в субботу сказал Trend доктор экономических наук, профессор Фикрет Юсифов.

Эксперт напомнил, что по информации ряда СМИ, одна из основных тем переговоров – сотрудничество в экономической сфере.

«Несмотря на то, что детали соглашения не раскрываются, из соглашений, заключенных ЕС с рядом стран за последние годы, можно предположить, какие требования поставлены перед Азербайджаном. Например, соглашения, подписанные с Украиной, Молдовой, Грузией, Арменией и Казахстаном, охватывают широкое сотрудничество в торгово-экономической сфере. Из этих соглашений напрашивается вывод, что ЕС получил большие преимущества в торговле с этими странами и входе на их рынки», - отметил Юсифов.

По словам эксперта, в вышеуказанных соглашениях встречаются «интересные моменты». «В частности, согласно соглашению ЕС с Казахстаном, при установлении цен на продажу энергии и другого сырья промышленным предприятиям необходимо учитывать расходы и доходы снабженца (поставщика). Иными словами, это означает продажу энергии и сырья по фактической рыночной цене. Если Азербайджан пойдет на такое соглашение, то тарифы на воду, электричество и газ, продаваемые населению, возрастут. Но этот шаг противоречит социальной политике государства, и не убедительно, что Азербайджан пойдет на такую договоренность», - сказал Юсифов.

Эксперт отметил, что соглашение ЕС с Украиной тоже привлекает внимание своей «особенностью»: «Так, экспортные цены на энергоносители не должны быть выше цен, применяемых на внутреннем рынке. Учитывая, что Азербайджан крупный энергетический экспортер, то не исключено, что ЕС выдвинет подобные требования, что не может считаться удовлетворительным для граждан Азербайджана. То есть, согласно требованиям ЕС, либо цены на энергоносители на внутреннем рынке должны быть повышены до уровня цен мировых рынков, либо должны быть снижены экспортные цены. В первом случае можно ожидать резкого роста цен на внутреннем рынке, что, в свою очередь, приведет к подорожанию газа, электроэнергии, бензина и других нефтепродуктов, а также товаров, работ и услуг в других, взаимосвязанных сферах внутри страны. Второй сценарий приведет к резкому сокращению доходов, поступающих в страну».

Юсифов полагает, что оба сценария неприемлемы для Азербайджана: «Потому что принятие одного из двух сценариев может ослабить социальную защиту граждан, в целом привести к ограничению осуществляемых многочисленных социальных проектов. Считаю, что это одна из главных причин затягивания переговоров».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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