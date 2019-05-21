В Азербайджане могут измениться госпошлины для получения иностранцами разрешения на работу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане могут быть изменены госпошлины за выдачу и продление разрешения на оплачиваемую трудовую деятельность в стране иностранцам и лицам без гражданства, сообщает во вторник Trend.

В связи с этим на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству были предложены поправки в закон «О государственной пошлине».

В настоящее время иностранцам и лицам без гражданства, желающим заниматься трудовой деятельностью в стране, разрешение на работу выдается в течение 20 дней.

Поправка предусматривает выдачу разрешения в течение 10, 15 и 20 рабочих дней, и предлагаются соответствующие пошлины.

Согласно предлагаемой поправке, при выдаче разрешения в течение 10 дней сроком на 3 месяца и его продлении госпошлина составит 700 манатов, сроком на шесть месяцев - 900 манатов, до одного года - 1400 манатов.

По действующему законодательству, эти суммы составляют 350, 600 и 1000 манатов соответственно.

При выдаче разрешения на работу в течение 15 дней госпошлины составят 500, 700 и 1200 манатов соответственно, в течение 20 дней - 350, 600 и 1000 манатов соответственно.

Законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Кямаля Сеидова)

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